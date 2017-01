Georgina (Les Princes de l'amour 4) méconnaissable avant le tournage !

Voilà une transformation incroyable ! Georgina des Princes de l'amour 4 sur W9 a perdu beaucoup de poids. La candidate éliminée du programme par Axel a vu des photos de sa métamorphose filtrer sur internet...

Le compte Instagram Secret_People a dévoilé à quoi ressemblait la jolie blonde avant. Et, surprise, elle avait plus d'une dizaine de kilos en plus. Physiquement Georgina a bien évolué, et son look aussi. Elle qui avait les cheveux bruns et une coupe de cheveux tout à fait banale à l'époque des clichés a depuis adopté la coiffure de Miley Cyrus. Et force est de constater que ça lui va plutôt bien !