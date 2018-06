Géraldine Maillet et la maladie de sa mère : "J'avais honte de maman"

Géraldine Maillet était présente sur le plateau de La Télé même l'été mardi 26 juin 2018. Aux commandes de l'émission de C8 (qui remplace Touche pas à mon poste pendant la période estivale), Benjamin Castaldi a lancé une séquence en posant une question très particulière à ses chroniqueurs. C'est en répondant que la jolie brune de TPMP a fait des confidences sur sa mère.

"Quelle est la pire honte que vous ayez vécue à cause de vos parents ?", a demandé Benjamin Castaldi. Géraldine Maillet a pris la parole en premier : "Ma maman a perdu son audition. Elle est devenue sourde quand j'avais 13 ans. J'avais honte d'elle parce que les gens lui parlaient et elle ne répondait pas et on disait qu'elle était malpolie." Après cette expérience, la romancière de 46 ans s'est juré de ne plus juger en fonction de l'apparence et au premier abord. "Depuis, je ne me fie pas aux a priori que je peux avoir sur quelqu'un", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Mais, j'avais absolument honte de maman et c'était horrible."

"Je suis devenue écrivain grâce et pour elle, pour m'exprimer", a déclaré Géraldine Maillet avec beaucoup d'émotion. Elle a également fait une deuxième confidence sur sa mère lors d'un débat sur l'émission Relooking extrême diffusée sur W9 : "Je suis bien placée pour en parler car ma maman était obèse, donc c'est quelque chose que je connais bien."