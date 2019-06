Géraldine Maillet : Son compagnon Daniel Riolo décrié même loin des médias...

Le 6 juin dernier, Daniel Riolo et Jérôme Rothen tenaient des propos très déplacés sur le physique de Najila Trindade, le mannequin brésilien qui accuse le footballeur Neymar de viol, à l'antenne de L'After foot sur RMC. Ils ont été depuis suspendus de l'antenne et attendent une décision de leur direction.

Pour rappel, Daniel Riolo avait lâché en pleine émission : "Dans l'affaire Neymar, je ne peux pas m'empêcher de penser à un truc un peu con, si vous me permettez cinq minutes. Mais la nana, tu l'as vue, la nana ? Je suis vachement déçu, je m'attendais à ce que ce soit un avion de chasse intersidéral."

À l'occasion d'un portrait publié dans L'Équipe ce 12 juin 2019, on apprend aujourd'hui que le caractère impulsif de Daniel Riolo ne lui joue pas des tours que devant les caméras. Georges Brasero, président du club de tennis de la Châtaigneraie à Rueil-Malmaison où le chroniqueur était inscrit, a par exemple décidé de l'exclure au début du printemps à cause de son comportement. "J'ai dit que je ne voulais plus le voir ici. Il avait le comportement d'un enfant de 4 ans. À chaque fois qu'il venait, il y avait un problème. Sur le court, il râlait contre ses adversaires, il piétinait, il était de mauvaise foi et, en partant, il ne passait jamais le filet sur la terre battue", a-t-il révélé.

Le 10 juin dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Géraldine Maillet, la compagne de Daniel Riolo et chroniqueuse de l'émission, commentait : "C'était totalement raté, déplacé." Et de relativiser toutefois après avoir indiqué qu'elle avait envoyé un SMS à son compagnon pour dire à quel point elle ne trouvait pas sa sortie drôle : "Deux heures d'émission en direct depuis douze ans avec ce côté café du commerce, ce n'est pas toujours évident (...) la blague, même si elle n'est pas bonne évidemment et très, très gênante, est totalement décorrélée de l'histoire du viol." La chroniqueuse avait donc regretté la suspension de son compagnon.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, avait quant à elle tweeté : "Évidemment, je signale ces propos au CSA. Au-delà de leur bêtise crasse, de leur méchanceté notoire et de leur méconnaissance de la culture du viol, ils offensent les femmes", avait-elle lâché sur Twitter.