Géraldine Nakache : Fan conquise de Beth Ditto et de son Noël "Spectacular"

On ne déroge pas aux traditions ! Les célèbres Galeries Lafayette ont dévoilé le fameux sapin de Noël trônant sous la coupole du magasin principal. Mercredi 7 novembre 2017, de nombreux curieux s'étaient massés au pied de ce sapin totalement revisité et composé de multiples ballons gonflables, entre sucres d'orge, bretzel, coeurs et dinosaures.

Pour cet événement, Philippe Houzé, président du directoire du Groupe Galeries Lafayette, Guillaume Houzé, directeur de l'image des Galeries Lafayette, et Agnès Vigneron, directrice des Galeries Lafayette Haussmann, ont convié Beth Ditto à lancer ce Noël Spectacular Spectacular dans une ambiance de fête foraine. La chanteuse américaine de 36 ans a entonné le fameux Jingle Bells avec un orchestre folklorique, avant d'interpréter le tube de son ex-groupe Gossip, Heavy Cross, et l'un de ses derniers singles solo, Fire, avec aux premières loges une Géraldine Nakache radieuse, fan totale et conquise.

La star, qui arborait une robe kimono signée Frédéric Baldo, a ensuite poursuivi la soirée sur le rooftop des Galeries Lafayette, avec une vue imprenable sur Paris. Au 2e étage, les invités pouvaient également découvrir une animation de réalité virtuelle à couper le souffle, le Roller Coaster Spectacular Spectacular (grand huit). 2mn30 qui les ont plongés dans un monde enchanté qui twiste avec humour les codes de la fête foraine.

Plus tôt dans la journée, c'est Nicole Kidman qui coupait le ruban rouge pour dévoiler les fameuses vitrines du Printemps Haussmann, voisin des Galeries Lafayette.