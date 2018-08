Gérard Depardieu accusé de viols : "Il n'a pas l'air perturbé"

Le 30 août 2018, Le Parisien a révélé que Gérard Depardieu faisait l'objet d'une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles. Une actrice et danseuse d'une vingtaine d'années l'accuse d'avoir abusé d'elle à deux reprises, mardi 7 et lundi 13 août, alors qu'elle se trouvait dans l'hôtel particulier de l'acteur, dans le 6e arrondissement de Paris. Une jeune femme que l'acteur français connaissait bien...

Interrogé par BFMTV quelques heures après les révélations chocs du Parisien, Me Hervé Temime a indiqué que son client était "totalement abasourdi par le dépôt de cette plainte". "Monsieur Depardieu, il a le caractère qui est le sien, sa personnalité qui est la sienne et une accusation de ce type, c'est le contraire de ce qu'il est, a-t-il fait savoir. C'est le contraire de ce qu'il respecte, c'est le contraire de sa personnalité, de sa sensibilité. Donc c'est une accusation qu'il n'accepte pas et qui lui fait effectivement très mal parce qu'elle est infondée."

Comme le rapporte de son côté L'Express, l'avocat de l'acteur de 69 ans a en sa possession "des éléments forts" pour prouver son innocence. "Monsieur Depardieu participera à l'enquête et répondra aux questions qui lui seront posées", précise-t-il. Et d'annoncer qu'il se "réservait le droit de porter plainte au nom de son client pour diffamation".

Outre l'avocat de Depardieu, son agent a aussi réagi. "Je connais bien Gérard, c'est impensable et impossible", a déclaré Bertrand de Labbey dans le journal de Matthieu Belliard, jeudi soir, sur Europe 1. "Compte tenu de tout ce que l'on voit autour de nous, chacun tente sa chance quand il le peut dès lors qu'il s'agit de personnes ayant une forte notoriété", estime l'agent. Selon lui, l'interprète de Cyrano de Bergerac "n'avait pas l'air perturbé" après lui avoir parlé dans la matinée du 30 août, affirme que ce dernier ne semblait pas tourmenté par cette affaire. "Il était en train de tourner, il n'avait pas l'air perturbé, comme quelqu'un qui sait que la personne tente sa chance", a-t-il conclu.

Dominique Besnehard, influent ex-agent, s'est quant à lui fendu d'une vive réaction sur Facebook. "À quel moment ces apprenties comédiennes arrivistes vont-elles cesser de proférer des accusations pour se faire connaître ?, a-t-il dénoncé, furieux. On connaît tous Gérard Depardieu, c'est un personnage rabelaisien, baroque, mais aussi attentionné. De mon temps, les jeunes comédiennes apprenaient le théâtre dans un cours et n'attendaient pas un rendez-vous professionnel au domicile d'une star pour l'accuser de geste déplacé."

Gérard Depardieu est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce que la justice ait tranché.