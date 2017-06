Gérard Depardieu : Cet acteur qu'il a failli tuer en plein tournage...

En 1986 sort Les Fugitifs, une comédie - devenue culte - de Francis Veber avec l'infernal duo composé de Pierre Richard et Gérard Depardieu. Un film qui s'est même offert deux nominations aux César ! Pourtant, il aurait pu ne jamais voir le jour... à cause d'un accident qui a failli coûter la vie à l'un des acteurs principaux du long métrage. Jean Benguigui, qui était le comédien concerné et a frôlé la mort, raconte l'incident à France Dimanche.

"C'est la fameuse histoire du camion ! J'ai eu la peur de ma vie... Cet accident de tournage s'est déroulé au cours de la séquence du film où Depardieu pulvérise mon bar au volant d'un 10 tonnes. Normalement, ce n'était rien, juste une cascade, se souvient-il. Moi j'étais derrière le bar, qui était monté sur vérins et pouvait reculer pour garder une distance de sécurité. Mauvais présage : le matin même, Pierre me dit : 'Je ne la sens pas, cette scène...' Gérard déboule donc dans son camion avec l'accélérateur bloqué, il rentre dans le café et s'arrête contre le bar. Le problème est que le technicien préparateur des cascades avait fait une grosse bêtise : il devait fixer un câble de sécurité en acier qui stoppe l'engin et il l'a mal attaché... Le câble s'est brisé net et j'ai pris le camion sur la gueule, de plein fouet ! J'ai été projeté contre le mur, il me restait 30 cm entre le mur et le bar et, pourtant, je m'en suis sorti vivant, vivant !"

"Un vrai miracle" pour Jean Benguigui, qui a vu sa vie défiler en un dixième de seconde. "Gérard est sorti du camion en disant : 'Je l'ai tué, je l'ai tué ! Jean, Jean, je l'ai tué, je l'ai tué !'", poursuit Benguigui, qui est ressorti "bien amoché" de cette mésaventure. Mais il aura été gagnant dans l'affaire. En plus de l'anecdote à raconter, "la production s'est montrée royale" envers lui. "Francis Veber, Depardieu et Pierre Richard, qui produisaient le film, ont doublé mon cachet", se félicite le très apprécié Jean Benguigui, qui a ensuite continué sa carrière avec des films tels que Ripoux contre ripoux, de Claude Zidi ou encore Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, d'Alain Chabat.