Gérard Depardieu : "Patrick Dewaere a été abusé sexuellement durant son enfance"

Ils ont formé l'un des couples de cinéma les plus fabuleux et turbulents de l'histoire du 7e art français. Aujourd'hui, Gérard Depardieu vit sans Patrick Dewaere, le talentueux acteur français qui s'est suicidé le 16 juillet 1982. Dans Monstre, son dernier roman autobiographique, Gérard Depardieu évoque cet homme qu'il connaissait bien. Et il n'hésite pas à raviver des blessures du passé.

"Patrick Dewaere a été abusé sexuellement durant son enfance. Il avait un encombrement en lui que la drogue a, un temps, mis en paix", assure Depardieu au Journal du Dimanche (29 octobre). Un fait assez méconnu que Christophe Carrière avait déjà exposé, avec l'accord et le concours de Lola Dewaere (la fille de Patrick), dans un livre intitulé Patrick Dewaere, l'écorché. Selon sa fille, qui signait la préface du livre, son père comédien s'était "foutu en l'air parce qu'on l'a violé quand il était gamin et qu'il avait un sale rapport avec sa mère, Mado Maurin". "Un enfant qui est abusé sexuellement, vous le déglinguez", rajoutait Christophe Carrière au Figaro, faisant le lien entre cette "enfance bafouée" et le suicide de l'acteur.

Deux ans plus tard, Gérard Depardieu évoque cette "vérité", dans son livre d'entretiens, Vivant !. "Je crois que, dans son enfance, il avait été victime d'actes de pédophilie. Il m'en avait parlé mais je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça. Ce que je sais, c'est que sa fragilité venait de là. Cette enfance qui ne passait pas, c'était son abîme, son gouffre intérieur", soulignait le comédien. Dans le même livre, Bertrand Blier brisait aussi la glace. "Patrick m'a raconté qu'il avait été abusé sexuellement. Et il m'a toujours dit le plus grand mal de sa famille, à l'exception de ses frères et de sa soeur. C'est de là qu'il faut partir", assurait le cinéaste qui avait de Dewaere son fils de cinéma spirituel.