Gérard Holtz fou de Muriel Mayette : Baisers et hommage à la femme de sa vie

Le 15 mai 2019 est une journée qui restera longtemps gravée dans la mémoire de Muriel Mayette-Holtz et de son mari Gérard Holtz. Elle correspond à la date où l'ancienne directrice de la Comédie-Française puis de la Villa Médicis, entra à l'académie des Beaux-Arts de Paris.

Lors de cet événement, la rousse de 55 ans qui intègre la section des membres libres, au fauteuil de Maurice Béjart, n'a pas caché son émotion, embrassant sur la bouche et à plusieurs reprises le journaliste et commentateur sportif de 72 ans. Ce n'est pas la première fois que le couple marié depuis 2013 manifeste son amour sur tapis rouge. Très amoureux, Gérard Holtz a même déjà pleuré en évoquant la possible disparition de sa femme.

Muriel Mayette-Holtz est la première femme élue dans cette catégorie. Beaucoup sont venus l'applaudir. L'architecte et éditeur Stefano Boeri, l'ex-ministre de la Culture et de Communication Renaud Donnedieu de Vabres, Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal, Philippe Sereys de Rothschild, Christine Orban, Christophe Barbier, Maryvonne Pinault, Gérard Lavergne, Frédéric Mitterrand, Jacques Perrin... tous étaient présents pour lui rendre hommage.

Ce fut le cas également d'académiciens à l'instar de Yann Arthus-Bertrand, membre del'académie des Beaux-Arts, à l'instar de Patrick de Carolis, également présent, l'historienne et membre de l'Académie française Hélène Carrère d'Encausse.