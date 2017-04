Gérard Jugnot, son fils : "Quand il était petit, c'était compliqué... conflictuel"

Dans sa nouvelle réalisation, C'est beau la vie quand on y pense, Gérard Jugnot joue le rôle d'un homme qui perd son fils et fait son deuil en cherchant la trace de celui à qui on a greffé le coeur de sa progéniture. À notre micro, l'acteur et cinéaste a parlé avec enthousiasme de sa collaboration avec son propre enfant, le comédien et metteur en scène Arthur Jugnot (37 ans) – il joue un petit rôle savoureux dans son film –, il se confie cette fois dans Télé Star sur leur relation. Et s'ils sont complices aujourd'hui, tout n'a pas toujours été simple.

A la question "avez-vous été un père présent pour Arthur ?", Gérard Jugnot répond en toute sincérité : "Bien sûr que non ! Quand Arthur était petit, c'était compliqué, voire conflictuel. Sans doute parce que je me suis séparé de sa mère [la costumière Cécile Magnan, NDLR]. Et puis j'étais très autocentré sur mon métier. Aujourd'hui, on a une complicité très forte que je n'ai d'ailleurs jamais eue avec mon propre père !" Au-delà de leur relation, Arthur Jugnot a dû aussi batailler pour se faire un prénom dans le milieu, comme il l'avait confié au Parisien.

Et s'il est proche de son fiston, Gérard Jugnot est aussi gaga de son petit-fils. En effet, Arthur Jugnot est parent avec la chanteuse Cécilia Cara d'un petit Célestin, 3 ans. C'est pour ce petit et son papa que la star du Splendid a d'ailleurs décidé d'écrire ses "mémoires" récemment publiées, Une époque formidable, mes années Splendid (éditions Grasset).

