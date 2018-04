Gigi et Bella Hadid : Stylées et complices pour Serena Williams

Gigi et Bella Hadid forment un duo irrésistible ! Elles ont réalisé un nouveau numéro de charme mercredi soir, lors de l'avant-première d'une docu-série consacrée à Serena Williams. Comme les deux top models complices sur le tapis rouge, la tenniswoman et jeune maman a pu compter sur le soutien de sa grande soeur Venus.

C'est au Time Warner Center, à New York, qu'a été projetée Being Serena. Gigi et Bella Hadid s'y sont rendues et ont découvert la série, qui sera diffusée à partir du 2 mai sur la chaîne HBO. Les mannequins de tout juste 23 et 21 ans étaient habillés de tailleurs pantalons. Couleur jaune moutarde et signé Derek Lam pour l'aînée, alors que sa petite soeur avait accessoirisé le sien, noir, de baskets Chanel.

Pour l'occasion, les deux femmes portaient des pins de la lettre S sur les cols de leur veste, certainement en hommage à Serena. L'athlète de 36 ans les a rejointes sur le photocall. Elle a ensuite immortalisé sa soirée avec sa grande soeur Venus et son mari, Alexis Ohanian.

Bella Hadid a partagé une photo de Serena et elle sur Instagram. Elle écrit en légende : "J'ai commencé à pleurer au bout de 20 secondes. (...) C'est un des documentaires les plus beaux, inspirants, émouvants et personnels que j'ai jamais vus..."

La jolie brune y fait également un clin d'oeil à sa soeur Gigi, coupée sur la photo. "C'était pas moi", révèle-t-elle, se dédouanant du montage.