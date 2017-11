Gigi Hadid et Zayn Malik : Deux ans d'amour, fêtés avec un baiser

Ce dimanche 12 novembre, Gigi Hadid a publié sur Instagram Story un "Boomerang" de Zayn Malik et elle. Le couple s'embrasse sur la vidéo, que Gigi a légendée par la phrase suivante : "2 ans avec mon être humain préféré." Gigi et Zayn ont ainsi immortalisé leur soirée en tête à tête dans un bar.

La romance des intéressés a débuté à l'automne 2015. Gigi Hadid et Zayn Malik l'ont rendue publique à la publication d'un clip du chanteur de 24 ans et ex-membre du groupe One Direction. Gigi a raconté leur premier rencard lors d'un passage télévisé, sur le plateau d'Ellen, émission produite et présentée par Ellen DeGeneres.

Prochainement, Gigi et les égéries de Victoria's Secret s'envoleront pour Shanghai, en Chine, où se déroulera le défilé Victoria's Secret 2017. Sa petite soeur Bella Hadid sera également du voyage.