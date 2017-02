Gigi Hadid : Souvenirs de son premier rencard avec Zayn Malik

Cette romance a démarré il y a environ un an et demi. Quelques mois plus tôt, Gigi Hadid et son ex-petit ami, le chanteur Joe Jonas, mettaient fin à la leur. Concernant sa rencontre avec Zayn, le top model confie : "En fait, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années à la soirée d'anniversaire d'un ami. Plus tard, il est venu à New York pour le défilé Victoria's Secret, celui de 2015 je crois. Il n'y a finalement pas assisté, et je me suis dit que j'allais la jouer cool et me rendre à l'after party. [Zayn, NDLR] n'était pas là. Plus tard, dans la même semaine, nous avons eu notre premier rendez-vous."

"On l'a joué cool pendant dix minutes, puis je lui ai dit 'T'es vraiment mignon.' Nous nous sommes rapprochés... On a eu peu le même sens de l'humour, on aime partager des vidéos", ajoute Gigi. Gigi et Zayn forment aujourd'hui un des couples les plus adulés sur les réseaux sociaux, et un des plus influents de la sphère mode.

Pour preuve, Gigi Hadid a présenté mercredi à Venice Beach les pièces de la nouvelle collection de la ligne TOMMYxGIGI, en collaboration avec Tommy Hilfiger.

De son côté, Zayn s'est associé à la marque Giuseppe Zanotti pour la création et le lancement d'une collection de chaussures, et présentera bientôt les articles de sa collection pour Versus Versace.