Gilbert Montagné né grand prématuré : "Je pesais 950 grammes à 5 mois et demi"

Gilbert Montagné préfère le terme de déficience à celui de handicap parce que sa famille ne l'a jamais considéré comme un être différent. Rayon de soleil dans le paysage musical français, le chanteur de 65 ans n'aurait pas dû faire partie de ce monde. Son histoire, l'interprète du tube Sunlights des tropiques l'a souvent racontée.

S'il est aussi sensible au sujet des grands prématurés, c'est qu'il est lui-même passé par cette épreuve. Sa maman n'était pas encore enceinte de six mois lorsqu'elle a accouché "le 28 décembre 1951, sur la table de la cuisine, (rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement de Paris" comme il le rappelle dans une interview donnée cette semaine à Paris Match. "Je pesais 950 grammes à 5 mois et demi", précise-t-il.

Pris en charge par le médecin de famille qui "habitait la partie riche de l'immeuble", Gilbert Montagné s'est vu administrer "du nitrate d'argent dans les yeux" qui aurait dû précéder son décès. Mais le scénario a été tout autre. Emmené en urgence à Port-Royal, dans le service de néonatalité, le nourrisson qui se bat pour survivre reçoit une dose d'oxygène, malheureusement trop forte. "À l'époque, ils maîtrisaient mal le dosage. Les nerfs optiques ont été brûlés ! Depuis cette minute, je suis non-voyant", raconte-t-il à nouveau.

Habitués à la parentalité puisqu'ils ont déjà géré la naissance de trois enfants, les parents de Gilbert Montagné doivent s'adapter à la perte de vue de leur petit dernier. "Au départ, ça a dû être assez terrible pour ma famille. Un enfant aveugle, ce n'est pas simple. Mais je ne l'ai pas ressenti", confie-t-il. Certes différents des autres, le petit garçon apprend à construire son quotidien, tout en ressentant le poids des autres : "Mon problème, c'était les autres, l'entourage, les gens dans la rue avec leur regard inquisiteur. Ils étaient persuadés que je ne le savais pas mais, moi, je le sentais très bien. Et je leur souriais."

Passé par des instants délicats – il a été obligé de faire la manche lorsqu'il vivait à Miami –, Gilbert Montagné a remonté la pente et a croisé la route d'une icône du rock français qui l'a aidé. "Et là, Johnny Hallyday m'a tendu la main. Il m'a demandé de venir sur scène avec lui. Il a été d'une gentillesse avec moi !", se souvient-il. S'ensuivent, quelques années, plus tard les succès que l'on connaît.

L'intégralité de l'interview de Gilbert Montagné est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 30 novembre 2017.