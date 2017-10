Gilbert Rozon : Marina Kaye balance sur son "manque de respect ouvert"

Marina Kaye ne garde pas un bon souvenir de Gilbert Rozon.

Interrogée par Le Parisien dans le cadre de l'affaire de harcèlement et d'agression sexuels visant l'ancien juré de La France a un incroyable talent (M6), la chanteuse de 19 ans, qui ne compte heureusement pas parmi ses victimes, a rappelé qu'il n'avait pas été tendre avec elle à la suite de sa victoire, en 2011. "J'avais 13 ans, je n'avais rien contre lui, mais lui n'avait pas du tout envie que je gagne, il l'a clairement dit", a-t-elle confié. Et de préciser qu'elle avait donc refusé, contrairement à tous les autres vainqueurs de l'émission, de faire le show lors de son festival Juste pour rire : "Je ne voyais pas l'intérêt de me présenter à son festival alors que clairement il ne m'avait pas respectée du début à la fin. Il a même tweeté le soir de ma victoire pour dire : 'C'est quoi ce délire, c'est elle qui a gagné.' On peut ne pas être d'accord, mais là, c'était du manque de respect ouvert."

Pour rappel, Gilbert Rozon est actuellement visé par une enquête criminelle pour une affaire d'agression sexuelle. Une dizaine de femmes ont raconté avoir été harcelées ou agressées sexuellement par le Québécois de 62 ans. Dans la foulée, ce dernier a donc annoncé sur les réseaux sociaux qu'il quittait ses fonctions de président du Groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal ainsi que de vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a ensuite revendu ses parts de la société Juste pour rire, dont le chiffre d'affaire s'élèverait à 84 millions d'euros. De son côté, M6 a fait savoir que la 12e saison de La France a un incroyable talent était déprogrammée.