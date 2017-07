Gina Rodriguez : "Je me sentais coupable de me masturber"

La masturbation féminine est un sujet sensible, voire véritablement tabou. Alors que dernièrement, l'actrice Bella Thorne faisait parler d'elle à cause d'une vidéo où elle se toucherait les parties intimes, celle qu'on peut voir actuellement sur nos écrans dans la série Jane the Virgin, Gina Rodriguez, a souhaité s'exprimer sur la masturbation féminine.

En effet, dans une interview qu'elle a accordée au magazine Bust ce mardi 25 juillet 2017, elle assure sans ambages s'être longtemps masturbée par le passé : "En toute franchise, je me sentais coupable de me masturber. Mon dieu, ce sentiment de culpabilité extrême... Ça a duré trop longtemps, ou alors je me masturbais vraiment trop souvent."

Celle qui incarne le personnage beaucoup trop chaste dans la série de Netflix parle – au contraire de son rôle – aisément de sa sexualité dans la vraie vie : "C'est normal de regarder en arrière et de se dire : je n'aurais pas dû avoir honte de me toucher. Et aujourd'hui, c'est génial de pouvoir exprimer mon amour avec mon copain. Je suis adulte, j'ai 32 ans, j'ai le droit !"

En couple depuis près d'un an avec l'acteur Joe LoCicero, ses expériences passées l'auraient aidée à se découvrir mais également à s'épanouir avec celui qui partage sa vie. Rencontré à la salle de sport, le duo ne se serait plus quitté par la suite : "Je l'ai vu et j'ai plongé dans son regard. Au bout de quatre jours, il m'a proposé un rendez-vous et on sort ensemble depuis. Je suis en couple avec mon meilleur ami."

Outre cette parenthèse love, Gina Rodriguez a évoqué un sujet qui lui tient à coeur : le féminisme. "Bien sûr [que je suis féministe, NDLR]. Tout le monde devrait l'être. Ma grand-mère est la plus grande des féministes. C'est une militante qui oeuvre contre l'injustice... J'ai grandi avec ça."