Global Citizen Forum 2017 : Robert de Niro et son épouse, avec Akon et Eve

Le Global Citizen Forum 2017 s'est tenu les 19 et 20 octobre dans le petit village de Sveti Stefan au Monténégro. Deux ans après la dernière édition de la manifestation, qui était organisée à Monaco, les organisateurs ont offert l'opportunité exclusive à ses participants de rencontrer et d'échanger avec des leaders mondiaux, des visionnaires du monde de l'industrie, des entrepreneurs et des célébrités. Parmi elles, les chanteurs Akon et Eve, mais également l'acteur et producteur Robert de Niro, accompagné de son épouse Grace Hightower, et Cherie Blair, avocate spécialisée dans les Droits de l'homme et épouse de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

Pour cette édition 2017, le Global Citizen Forum rassemblait une liste exceptionnelle de leaders et de penseurs venus partager leur vision du monde lors de conférences, de discussions et d'ateliers. Les intervenants choisis par les organisateurs affichent des dizaines d'années d'expérience dans le développement international, la philanthropie, l'économie, la politique et plus encore.

Ainsi, Cherie Blair est venue évoquer son métier d'avocate spécialisée notamment dans les questions des Droits de l'homme, mais aussi en tant qu'activiste féministe à travers sa fondation. Akon n'est pas seulement présenté comme un artiste, mais aussi comme un entrepreneur et cofondateur d'Akon Lighting Africa. La chanteuse Eve est venue partager son expérience comme ambassadrice de bonne volonté de l'ONG Malaika qui oeuvre pour la scolarité et l'éducation des jeunes filles en République démocratique du Congo. Enfin, l'immense Robert de Niro s'est présenté comme un activiste du mouvement Global Citizen qui prône l'antimondialisation et une répartition juste des ressources économiques. On pouvait également croiser le photographe Oliviero Toscani et Wyclef Jean.

Au côté de ces illustres intervenants, des pointures moins connues du grand public mais tout aussi spécialisées comme Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO depuis 2009, l'avocat international Craig Barker, ou encore le premier ministre du Monténégro, Duško Marković, et le metteur en scène Hamish Hamilton à qui l'on doit nombre de cérémonie des Oscars et le récent show de Lady Gaga au Super Bowl, étaient présents.