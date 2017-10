Gloria des Kids United: Émilie Jolie soutenue par son papa, sa maman et ses amis

"Émilie Jolie – le conte musical de Philippe Chatel qui depuis trente ans a émerveillé tant de générations d'enfants avec ses chansons immortelles – revient sur la scène du Comédia. Avec sa toute nouvelle mise en scène, les 18 chanteurs, acteurs, danseurs et musiciens transporteront les petits et grands au pays des rêves." C'est par ces mots qu'est présenté le spectacle auquel Purepeople a eu le plaisir d'assister, tout comme de nombreuses personnalités, le 27 octobre. En tête d'affiche, se distingue Gloria des Kids United, qui incarne le rôle principal en alternance avec Zoé et Johanna Serrano.

Philippe Chatel a décidé de mettre de nouveau en scène Émilie Jolie car il a réalisé qu'il recevait, depuis des années, un nombre incalculable d'adaptations de son spectacle. "La demande est toujours aussi forte, sans doute parce que l'histoire est intemporelle", confie l'auteur et metteur en scène. C'est ainsi que lorsque le producteur Jean-Marc Ghanassia l'a contacté, il était prêt à recommencer l'aventure. Sur scène, on peut ainsi (re)découvrir son oeuvre qui n'a pas pris une ride, accompagnée d'un fabuleux orchestre.

Chaque tableau regorge de trouvailles visuelles qui vont enchanter petits et grands. L'oiseau (Vincent Heden) est majestueux, le petit caillou (Élodie Guezou) est agile, l'horloge (Florence Pelly, en alternance avec Virginie Ramis) est impeccable, le conteur (Bruno Desplanche) nous captive, la sorcière (Mtatiana) impressionne, le hérisson (Djamel Mehnane) est irrésistible, l'autruche (Emmanuelle Bouaziz, également chorégraphe) est envoûtante... Au fil des actes, le spectateur suit l'histoire d'une petite fille qui se retrouve plongée dans un conte. Chaque page lui permettra d'apprendre à affronter ses peurs et vivre ses rêves, suivant la devise du conte : "Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve..."

Applaudie par ses parents Alexandra et Vincent, Gloria, fait sensation dans le rôle d'Émilie Jolie. Elle a pu également compter sur la présence de ses amis des Kids United, Erza, Gabriel, Esteban et Nilusi, très enthousiastes à l'idée de voir leur jeune partenaire briller sur scène. Pascal Légitimus, Michel Boujenah, François Berléand, Clovis Cornillac ou encore Diane Dassigny, Bruno Debrandt et sa femme Marie Kremer ont assisté à cette représentation enchantée !

Émilie Jolie, depuis le 21 octobre au Comédia à Paris