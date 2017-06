Gloria Estefan : Sa mère est morte...

Triste nouvelle pour la chanteuse Gloria Estefan. Sur Instagram, l'interprète du tube Conga a annoncé que sa mère, également prénommée Gloria, est morte mardi 13 juin 2017. Elle avait 88 ans.

Sur Instagram, la star a écrit : "Ce soir à 20h19, nous avons perdu ma mère adorée, l'inimitable Gloria Fajardo. Elle est partie paisiblement entourée de ses filles, ses petits-enfants, ses beaux-enfants, sa nièce, ses trois aides-soignants, sa famille éloignée et ses amies les plus fidèles. (...) Je sais que c'était exactement de cette manière qu'elle aurait voulu que se fasse son départ de cette planète, entourée d'amour et de ceux qui tenaient une place spéciale dans sa vie. Je sais qu'elle a choisi ce moment, 8h19 car sa mère adorée est morte un 19/08 [le format de date est inversé chez les Anglo-Saxons, NDLR] il y a trente-deux ans et elle voulait être certain que nous avions compris qu'elle était avec notre grand-mère adorée, mamie Consuelo, et mon père Jose Manuel."