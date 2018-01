Gordon Ramsay : Ancien "gros", il a eu peur que sa femme le quitte !

Redoutable avec les candidats de ses émissions, le chef britannique Gordon Ramsay fait moins le malin devant sa femme Tana. Interrogé par Times, il a ainsi révélé avoir perdu beaucoup de poids de peur que sa belle ne le quitte !

Le chef de 51 ans a raconté avoir été "gros" par le passé, au point d'avoir eu peur de finir seul. "Tana n'était pas franchement épatée par mon apparence. J'étais en surpoids, je pesais 113 kilos. Je ressemblais à un sac à merde. Je regardais des photos et je me disais : 'Mais comment Tana peut-elle rester ?' Car Tana est bien plus belle et mieux foutue. Et voilà qu'elle se met au lit avec un gros tas", a-t-il raconté. Le chef, marié à Tana depuis 1996, a alors perdu 25 kilos pour avoir une plus belle ligne. "C'était douloureux. J'avais l'habitude de me regarder dans le miroir et de me dire : 'Putain de merde !' Alors ça a sonné comme un rappel à l'ordre", a-t-il ajouté.

Gordon Ramsay a raconté qu'il travaillait sans compter ses heures pour décrocher ses étoiles au guide Michelin. Trop concentré sur la préparation de belles assiettes pour ses clients, il n'avait donc pas le temps de manger correctement ! Il a fini par faire un régime militaire sous la surveillance d'un ancien capitaine de l'armée. Aujourd'hui, il pèse 87 kilos, s'entraîne au moins une fois par semaine à la salle de sport et fait même des compétitions de course, de natation et de vélo avec sa femme. "Je ne veux pas que mon business me tue. Je sais à quel point les chefs sont en mauvaise santé quand ils sont au meilleur niveau. Le stress. Les suicides...", dit-il.

Thomas Montet