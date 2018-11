Greg Guillotin (TPMP) frappé à cause d'un canular : La vidéo dévoilée

Les caméras cachées peuvent parfois mal tourner, Greg Guillotin peut en témoigner. Le 12 septembre 2018, C8 a diffusé un prime time consacré aux cameras cachées du Youtubeur, que l'on a notamment pu voir à la télévision dans Touche pas à mon poste. Mais une séquence avait été retirée du montage à cause de la violence du garagiste qui avait été piégé. Une caméra cachée que le jeune homme de 35 ans a finalement dévoilé sur sa chaîne, le 23 octobre dernier.

Pour rappel, Christophe Aubin, gérant du garage Batz Auto Service situé à Batz-sur-Mer, avait accepté de recevoir Greg Guillotin en mai dernier, pensant qu'il s'agissait d'un stagiaire envoyé par Pôle Emploi en vue d'un reportage pour France 3. Sans surprise, le Youtubeur avait multiplié les bourdes et s'était montré insupportable pour pousser à bout le patron.

Après avoir tenté d'offrir un plein d'essence ou de voler un autoradio, Greg Guillotin s'était permis de s'asseoir sur le canapé du salon de Christophe. Un comportement sans gêne qui avait poussé ce dernier à le frapper. Très vite, il avait été stoppé par l'équipe du Youtubeur et avait appris qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie.

"Plusieurs fois je me suis dit qu'il était bizarre. Pendant trois heures et demie, il n'a fait que des boulettes. Il calmait le jeu et il recommençait. Le fait qu'il aille dans mon appartement ne m'a pas plu du tout, j'étais très en colère. Il y va au culot et il est vraiment très fort", a confié Christophe à SaintNazaireNews.fr. De son côté, Greg Guillotin avait révélé à nos confrères de Télé-Loisirs que c'était la première fois qu'il se prenait un coup de poing à cause d'une caméra cachée.