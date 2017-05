Gregory Basso : L'ex-faux millionnaire très amoureux devant Albert de Monaco

Alors que le Festival de Cannes touche bientôt à sa fin, les festivités continuent à Monaco où se déroule actuellement le Grand Prix de Formule 1. En marge du célèbre concours automobile, qui se déroule chaque année dans la petite principauté, la prêtresse des nuits du Grand Prix Sonia Irvine a organisé son annuelle soirée Amber Lounge Monaco, au Méridien Beach Plaza ce vendredi 26 mai.

Pour le 15e anniversaire de ce bel événement, la soeur du vice champion du monde Eddie Irvine a convié bon nombres de pilotes automobiles pour défiler et lever des fonds au profit de la fondation de Sir Jackie Stewart, Race Against Dementia.Pamela Anderson, Eddie Irvine et Jolie Nguyen, assis au premier rang, ont regardé Esteban Ocon, Marc Gene, Daniil Kvyat, Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson, Pascal Wehrlein et Charles Leclerc faire le show.

Le Prince Albert de Monaco était bien évidemment venu apporter son soutien à la soirée de charité, de même que l'ancienne star de l'émission de télé-réalité Greg Le Millionnaire, Gregory Basso venue avec sa jolie chérie Ornella Verrecchia, et le directeur de la compétition McLaren Racing Eric Boullier, accompagné de sa femme Tamara. L'ancienne Miss France Laury Thilleman, qui avait elle aussi répondu présente à l'invitation, était accompagnée de son amoureux Juan Arbelaez.

La bombesque Kate Upton , l'actrice Amanda Cronin ou encore DJ italien Gianluca Vacchi et Lady Victoria Hervey étaient aussi de la partie. Comme la créatrice danoise Isabell Kristensenls et Karen Minier, l'épouse de David Coulthard, ils ont pu danser toute une partie de la nuit sur les sonorités endiablées du Dj Big Ali et du chanteur Chris Willis, la voix des premiers tubes de David Guetta, montés sur scène pour un concert exceptionnel.

Coline Chavaroche