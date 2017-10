Grey's Anatomy : Un acteur phare s'en va, ses touchants adieux à la série

Jeudi 27 octobre, aux Etats-Unis, les fans de la série Grey's Anatomy ont été pris de stupeur. Suite à un rebondissement de l'intrigue (que nous ne révélerons pas pour ne pas spoiler le public français), ils ont compris que Nathan Riggs, incarné par Martin Henderson, ne serait plus dans la série.

Un départ inattendu qui survient au tout début de saison, dans le cinquième épisode. De quoi tourmenter les téléspectateurs américains.

Sur son compte Instagram, l'acteur de 43 ans a posté un émouvant message. En légende d'une photo de lui prise dans son costume de médecin, il a écrit : "Et c'est un 'bonne nuit' de la part du Dr Riggs ! Je souhaite juste dire un immense merci à tous les fans et dire à quel point je suis reconnaissant de leur soutien et de leurs encouragements. Ce fut un bonheur que de vous divertir ces années et de faire partie d'une série tant aimée. Vous êtes tous formidables !! Je vous adore tous."