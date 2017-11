Grey's Anatomy : Un des acteurs s'est fiancé !

"Love is in the air."

Giacomo Gianniotti, alias le Dr Andrew DeLuca pour les fans les plus fidèles de la série Grey's Anatomy, s'est fiancé. Le beau gosse a lui-même annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram, dimanche 27 novembre 2017. À lire aussi Grey's Anatomy : Un acteur phare s'en va, ses touchants adieux à la série TV : Les grévistes font chanter les acteurs de Grey's Anatomy... Les acteurs canadiens Jay Baruchel et Alison Pill se sont fiancés ! "Elle a dit oui... Je suis vraiment un mec chanceux et je n'aurais jamais voulu faire ce délirant chemin de vie avec quelqu'un d'autre. Je t'aime. Merci", a commenté l'acteur italo-canadien de 28 ans en légende d'un cliché le représentant embrassant sa compagne Nichole. De son côté, la jeune femme, artiste maquilleuse, a elle aussi posté plusieurs clichés, dont un de son énorme bague de fiançailles ! "Hier, mon meilleur ami m'a demandé de l'épouser de la plus romantique des manières, un jour mettant en lumière notre amour. Nous sommes ravis. Je ne voudrais passer ma vie avec personne d'autre. Je t'aime bébé et j'ai hâte d'être ta femme. Cet homme m'a montré ce qu'est le véritable amour. Quel rêve devenu réalité, pincez-moi", a-t-elle commenté.

Giacomo Gianniotti a offert cette bague de fiançailles à sa chérie Nichole. Le 26 novembre 2017

Thomas Montet

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater