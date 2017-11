Grichka Bogdanov s'explique sur son étrange visage déformé...

Depuis des années, le grand public se demande ce qui est arrivée aux frères Bogdanov pour avoir l'apparence physique qu'ils ont. Grichka a affirmé que ni lui ni Igor n'avaient eu recours à la chirurgie esthétique...

Interrogé par le site Télé Loisirs, Grichka Bogdanov en a dit un peu plus... "Je le dis de manière solen­nelle : nous n'y avons jamais eu recours ! (...) Nous sommes, Igor et moi, des expé­rimen­ta­teurs. Dans l'ex­pé­ri­men­ta­tion, il y a un certain nombre de petits proto­coles. Ce ne sont pas des ouver­tu­res... Mais ce sont des proto­coles qui sont divers, dont on ne peut pas parler comme ça !", a-t-il dit en essayant de noyer le poisson. Dans la même veine que son frère Igor quand il s'agit de s'expliquer clairement sur les récents faits qui lui sont reprochés après la plainte de son ex-compagne, le décrié scientifique est incapable de dire clairement et simplement les choses.

Grichka a ainsi ajouté que les pratiques dont il parlaient étaient "beau­coup plus avan­cées" par rapport aux injections, fréquemment utilisées, d'acide botu­lique. "Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler ? Parce que ce sont des tech­no­lo­gies avan­cées et qui vont beau­coup plus loin que celles qui ont toujours été utili­sées. C'est vrai ! C'est pour ça que le mystère plane depuis si long­temps", ajoute-t-il.

Thomas Montet