Guillaume Bats, l'humoriste abandonné par sa mère à 1 an : "Elle n'a pas assumé"

À l'occasion du lancement de sa nouvelle tournée avec son one-man show Hors cadre !, Guillaume Bats a accordé une nouvelle interview au magazine Voici de ce 5 avril 2019. Un entretien lors duquel l'humoriste de 31 ans est revenu sur son enfance difficile, aussi bien à l'école qu'à la maison.

Atteint de la maladie des os de verre, il revient d'abord sur ses premières années, marquées par l'abandon de sa mère : "À ma naissance, je suis resté moins d'un an avec ma mère. Elle n'a pas assumé, et je me suis retrouvé en pouponnière jusqu'à l'âge de 4 ans. Après, je suis allé dans un centre la semaine et dans une famille d'accueil le week-end. À 7 ans, j'y suis resté à temps plein, mais deux ans plus tard, j'ai dû en repartir." Après un bref passage dans une autre famille peu aimante, il a finalement trouvé un foyer : "À 11 ans, je me suis enfin retrouvé chez une dame un peu plus âgée, qui a toujours cru en moi. Je considère ses enfants comme mes oncles et tantes, a-t-il confié. Très vite, j'ai fait partie intégrante de leur famille et, aujourd'hui, ils sont tous derrière moi. Malheureusement, cette maman de coeur est décédée en 2010, elle n'a pas pu me voir sur scène, c'est la grande tristesse de ma vie."

J'ai le tempérament du dragueur

À l'école, Guillaume Bats explique avoir été victime de harcèlement : "En primaire et au collège, ça a été compliqué. Il y a eu un effet de meute, j'ai été pris pour cible." Au lycée, il a finalement choisi d'utiliser l'humour pour faire rire ses éventuels détracteurs : "Je n'ai plus laissé les autres se faire un avis sur moi, je suis allé vers eux." Si tout s'est arrangé en amitié, en amour, cela reste en revanche toujours un peu difficile : "J'ai le tempérament du dragueur, mais je n'ai pas les moyens physiques de l'être ! J'ai énormément d'amour à donner, j'aimerais avoir quelqu'un qui s'inquiète pour moi, qui m'attende..."