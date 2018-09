Guillaume Musso : Son roman "La Jeune fille et la nuit" bientôt adapté en série

Les fidèles lecteurs de Guillaume Musso vont être ravis, le célèbre romancier de 44 ans a accepté de voir l'une de ses oeuvres être portée sur nos petits écrans.

En effet, comme le révèlent nos confrères du Parisien, France Télévisions prépare actuellement une adaptation de son dernier roman à succès, La Jeune fille et la nuit. Pour rappel, il s'agit d'un thriller dont l'intrigue se déroule sur la Côte d'Azur. Toujours selon nos confrères, cette adaptation – qui devrait être déclinée en six téléfilms – sera le fruit d'une coproduction internationale. Le tournage de La Jeune fille et la nuit, pour France 2, pourrait commencer en 2019.

Notons également que Guillaume Mussot a été désigné comme l'auteur le plus lu de l'été 2018 grâce à ce 15e ouvrage. Le livre s'est en effet écoulé à plus de 55 000 exemplaires depuis juillet dernier, selon son éditeur Calmann-Lévy. Au total, depuis sa sortie en avril dernier, La Jeune fille et la nuit a séduit 555 000 acheteurs.

Quel succès !