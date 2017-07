Gus Kenworthy : Le beau skieur gay a roulé une pelle à Miley Cyrus...

Gus Kenworthy, le skieur gay et médaillé olympique, a fait une amusante confidence lors de son interview radio dans l'émission Allegedly with Theo Von & Matthew Cole Weiss. Le sportif américain de 25 ans a révélé avoir roulé une pelle à... Miley Cyrus !

Le skieur, qui a fait son coming out il y a déjà deux ans, a révélé être fan de la chanteuse et qu'ils sont devenus amis grâce aux réseaux sociaux. Un jour, il s'est retrouvé à l'un de ses concerts et la soirée a pris un drôle de tournant... "Nous n'avons jamais couché ensemble ou quelque chose dans ce genre mais nous avons échangé un baiser ! C'était cool. Elle était en tournée avec le Bangerz Tour [en 2014, ndlr], de passage à Denver, et elle m'a dit : 'Tu devrais venir !' Alors j'y suis allé avec un groupe d'amis et nous avons tous fait la fête avec elle après le show et c'était vraiment cool. Elle très, très sympas. Nous sommes amis et elle est en quelque sorte une icône gay", a-t-il relaté.

Gus Kenworthy, qui posait récemment totalement nu pour ESPN : Body Issue, est en couple avec l'acteur Matt Wilkas.