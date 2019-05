Guy Carlier, 125 kilos en moins : "Je me considérais comme un monstre"

Il y a encore quelques années, Guy Carlier pesait 251 kilos. Aujourd'hui, il en pèse 125, soit la moitié de son poids. Il raconte à Télé Star cette boulimie qui lui a gâché la vie mais aussi les raisons de sa perte de poids spectaculaire. "J'ai fait un chemin psychologique et chirurgical : un bypass, une sleeve et des opérations de chirurgie esthétique nécessaires. Quand on perd autant de poids, on a beaucoup de peau qui pend. On m'a mis des genoux en titane car je n'avais plus de cartilage", apprend t-il.

Guy Carlier raconte d'ailleurs sa transformation dans son dernier livre, Moins 125 (Cherche Midi) où il y explique que c'est le nutritionniste star Jean-Michel Cohen qui l'a épaulé dans sa perte de poids. "Je me considérais comme un monstre. J'avais l'impression d'être un tordu. J'étais dans le mensonge, la solitude, la culpabilité et la honte. J'ai écrit aussi ce livre pour tous ceux qui souffrent de boulimie", poursuit le père de Carlito.

Spaghetti à l'huile

L'homme de 69 ans raconte également une scène particulièrement humiliante. Il s'apprêtait à engloutir un kilo de pâtes à l'huile d'olive lorsque la chaise de son bureau a lâché sous son poids. Guy Carlier, qui n'a pas pu se lever, gît au sol lorsque sa compagne le trouve. "Lorsque ma compagne de l'époque est rentrée et m'a trouvé sur le sol couvert de spaghettis sans que je puisse me relever... C'était l'humiliation de trop pour elle. Pour moi, ça a été le déclic pour que je téléphone à Jean-Michel Cohen. Il m'a fait enfermer pendant neuf mois dans une clinique où l'on soigne les addictions. Il m'a sauvé la vie", explique le chroniqueur.

Lorsqu'il faisait 251 kilos, Guy Carlier raconte qu'il devait se rendre "au studio de France Inter par le monte-charge des instruments de musique". Une vie particulièrement difficile, notamment pour ses fils Stéphane et Raphaël, le youtubeur. "Quand je les emmenais au foot, je restais dans la voiture. Je ne pouvais pas marcher...", a t-il indiqué. Du temps et des souvenirs perdus également avec ses compagnes, lui qui n'avait "plus de vie sexuelle". Aujourd'hui, Guy Carlier est un homme changé : "J'ai enfin une vie d'homme. Je suis dans le bien-être total avec une femme, je profite de mon dernier fils, Antoine, 12 ans. Avec 125 kg en moins, je vis une renaissance. Chaque jour est une bénédiction."

