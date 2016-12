Gwen Stefani : Ses enfants fêtent Noël avec Blake Shelton puis leur papa...

Comme de nombreux enfants de divorcés, ceux de Gwen Stefani et son ex-mari Gavin Rossdale ont fêté Noël en deux fois. Ils ont eu droit à un réveillon avec leur maman et son nouveau compagnon Blake Shelton, puis une journée avec leur papa et le père Noël...

Sur Snapchat, Gwen Stefani a dévoilé des images et vidéos de son réveillon de Noël chez ses parents, au cours duquel elle était accompagnée de ses fils Kingston, 10 ans, Zuma, 8 ans, et Apollo, 2 ans. L'ambiance était festive puisque le chéri et futur époux de la star, le chanteur country Blake Shelton, était présent et avait pris sa guitare. "Concert privé", a d'ailleurs dit Gwen Stefani puisque son amoureux, qu'elle a rencontré sur le plateau de l'émission The Voice, a interprété quelques chansons pour toute la famille, comme l'incontournable Holly Jolly Christmas.

Le lendemain, pour le jour de Noël, les trois garçons avaient retrouvé leur papa Gavin Rossdale et, même si Kingston et Zuma sont un peu grands, ils n'ont pas résisté à l'envie de faire une photo avec le mythique homme en rouge.