Gwen Stefani : Son ancien coiffeur l'attaque en justice...

Après Blurred Lines et Happy, Pharrell Williams est impliqué dans un nouveau procès de plagiat ! Il concerne une chanson de Gwen Stefani sortie en 2014. La chanteuse l'aurait piquée à un ancien chanteur, reconverti dans la coiffure...

Le plaignant s'appelle Richard Morill ! Il a déposé plainte contre Gwen Stefani et Pharrell Williams, auteur et compositeur du single Spark The Fire de Gwen. Richard leur réclame une part des 25 millions de dollars que la chanson auraient générés, et livre les détails de cette violation de droits d'auteur.

En 1998, Richard Morill est le coiffeur de Gwen Stefani. Ancien chanteur d'un groupe baptisé L.A.P.D., il joue pour sa célèbre cliente un morceau enregistré et intitulé Who's Got My Lighter?. Seize ans plus tard, Gwen Stefani en emprunte les paroles "Who's got my lightah? Who got the fire?" et les modifie légèrement pour le refrain de sa chanson ("Who got the lighter? Let's spark the fire!"). Cette phrase serait d'ailleurs son unique contribution à la réalisation du single, entièrement écrit et produit par Pharrell.

Gwen Stefani et Pharrell Williams ont assuré la promo de Spark The Fire en plusieurs occasions, sur le plateau de l'émission The Voice (dont ils étaient tous les deux coachs) ou lors de la série des concerts de Noël organisés par différentes radios.

Gwen Stefani vit aujourd'hui des jours heureux avec un autre ancien coach de The Voice, le chanteur et musicien Blake Shelton. De son côté, Pharrell Williams défend la sortie du film LEs Figures de l'ombre, nommé à deux reprises aux derniers Golden Globes.