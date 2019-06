Gwyneth Paltrow révèle ne pas vivre avec son mari, Brad Falchuk

Comme beaucoup de gens, Gwyneth Paltrow apprécie être seule. Le dimanche 9 juin 2019, elle révélait au Sunday Times qu'elle et son mari, Brad Falchuk ne vivaient ensemble que quatre jours par semaines. Quand ils ne se voient pas, l'homme de 48 ans retourne vivre dans sa maison. "Oh, tous mes amis qui sont mariés disent que la manière dont nous vivons semble idéale et que nous ne devrions pas changer", a t-elle confié au magazine américain.

Même si cela peut sembler étranger, la façon dont Gwyneth Paltrow et son mari vivent leur intimité a reçu l'approbation du coach personnel de l'actrice, qui lui a dit que cela donnait de la "polarité" à son mariage.

L'actrice de Avengers : Endgame et Brad Falchuk se sont mariés en septembre 2018, dans une cérémonie privée organisée dans les Hamptons (New York, États-Unis) après avoir vécu trois ans en couple. "C'est l'homme avec qui j'étais supposée vivre", avait-elle confié à Goop en janvier 2018. Le couple était parti en lune de miel avec leurs enfants respectifs, dans les Maldives.

Avant Brad Falchuck, Gwyneth Paltrow était mariée à Chris Martin, illustre chanteur du groupe Coldplay. Ils avaient annoncé leur divorce en 2014, après plus de onze ans de mariage. Ensemble, ils ont accueilli deux adorables enfants : Apple et Moses (14 et 13 ans), qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur maman.