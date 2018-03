Gwyneth Paltrow et Chris Martin, complices pour un rare cliché avec les enfants

Dans les commentaires de la photo, plusieurs fans ont tenté de comprendre la signification du nombre 42, certains pensant qu'il fait simplement référence à la chanson du même nom extraite de l'album Viva la Vida or Death and All His Friends de Coldplay sorti en 2008. D'autres ont suggéré que la maison était probablement celle d'amis ou de membres de la famille, voire l'ancienne demeure du couple à l'époque où il était encore marié.

Une chose est sûre, Gwyneth Paltrow et Chris Martin font exception à Hollywood. Restées très proches malgré leur divorce en 2014, les deux stars ont développé une relation "fraternelle" au cours des dernières années, comme l'avait glissé la comédienne qui décrit son ex-mari comme étant son "frère".

Aujourd'hui, Gwyneth Paltrow (45 ans) est fiancée au producteur et scénariste Brad Falchuk (47 ans), tandis que Chris Martin (41 ans) file le parfait amour avec l'actrice Dakota Johnson (28 ans). On attend le portrait de famille avec tous les membres au complet...