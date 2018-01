Gywneth Paltrow fiancée : En route pour un second mariage à 45 ans !

Après des semaines de rumeurs, Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk ont finalement mis fin aux spéculations en annonçant officiellement leurs fiançailles.

Lundi 8 janvier 2018, l'actrice de 45 ans et le producteur de 46 ans (cocréateur des séries Glee et American Horror Story) ont confirmé cet heureux événement dans un communiqué transmis aux médias américains. "Nous sommes incroyablement chanceux d'avoir pu nous rencontrer à ce moment de nos vies respectives, alors que nos échecs et nos réussites collectives peuvent nous servir à construire une relation saine et heureuse", ont-ils déclaré.

Pour mieux marquer le coup et célébrer cette annonce, le couple prend également la pose en couverture de la nouvelle édition du magazine Goop, propriété de la star hollywoodienne.