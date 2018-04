Gwyneth Paltrow : Son tendre message pour les 12 ans de son fils Moses

Très active sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram où elle est suivie par 4 millions de fans, Gwyneth Paltrow s'est saisie de son compte pour publier un tendre message adressé à son fils Moses. Dimanche 8 avril 2018, le garçon célébrait en effet ses 12 ans, l'occasion pour sa maman de lui faire une belle déclaration.

Le message accompagne une rare photo du frère d'Apple (14 ans en mai) en combinaison de surf, planche sous le bras au bord de l'océan. L'adolescent est le portrait craché de son papa, le leader du groupe Coldplay Chris Martin. "Joyeux anniversaire, mon fils. Tu es le jeune homme le plus doux et le plus brillant que j'aie jamais rencontré. Tu as tout changé lorsque tu es arrivé au monde il y a douze ans. #Jesuisnéelejouroùtuesné", a écrit l'actrice de 45 ans.