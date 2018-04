Hailey Baldwin : Craquante en bikini à Coachella, avant de nouveaux tatouages ?

Le début du printemps et le retour timide du soleil ont réveillé chez de nombreuses stars une furieuse envie de vacances ! Hailey Baldwin la première. L'impatiente nièce d'Alec Baldwin a pris ses rêves pour la réalité ce week-end, profitant de Coachella pour parader en bikini...

Coachella, le festival de musique préféré des top models a commencé ce week-end ! Hailey Baldwin y a naturellement assisté, en compagnie de ses amies Kendall Jenner, des soeurs Gigi et Bella Hadid et de la chanteuse Justine Skye. La petite amie du chanteur Shawn Mendes a permis à ses plus de 11 millions d'abonnés Instagram de suivre ses aventures en publiant de petites vidéos, souvenirs de ce début de festival.

Sur l'un des clips partagés dans sa story, Hailey se filme façon selfie, vêtue d'un bikini noir. Elle se dandine sur la chanson Pizza Boy U.S.A. de Lou Monte, un clin d'oeil à l'émission Pizza Boys Radio animée par Kendall et disponible sur Beats 1.