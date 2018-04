Hailey Baldwin : Première photo avec Shawn Mendes sur Instagram

La romance d'Hailey Baldwin et de Shawn Mendes n'est plus un secret pour personne depuis des mois. Le mannequin américain de 21 ans et le chanteur pop canadien de 19 ans avaient officialisé leur histoire en décembre 2017, à Toronto. Enlacés, la jolie fille de Stephen Baldwin et Kennya Deodato (qui est donc la nièce d'Alec Baldwin) et l'interprète de Treat You Better n'étaient pas passés inaperçus dans la ville canadienne, ils avaient même accepté de poser pour les fans qui les avaient reconnus.

Très discret, le couple ne s'était pas encore affiché sur les réseaux sociaux. C'est à présent chose faite. Shawn Mendes a partagé une toute première photo de lui avec Hailey Baldwin le mardi 3 avril. Pas d'étreintes pour les jeunes amoureux, bien au contraire puisqu'ils gardent leurs distances. L'ex de Justin Bieber apparaît dans un crop top blanc, affichant un ventre ultraplat tandis que Shawn Mendes pose les bras croisés. Si ces deux-là s'aiment, il faut le deviner avec cette première photo à deux que les fans du mannequin et du chanteur auraient sans aucun doute imaginée plus romantique.