Hailey Baldwin et Shawn Mendes : Les amoureux ne se cachent plus !

Début novembre, la presse américaine s'interrogeait sur la nature de la relation entre la sublime Hailey Baldwin et la popstar Shawn Mendes. Deux ans après être brièvement sorti avec l'intenable Justin Bieber, le mannequin de 20 ans a-t-il succombé au charmant brun de 19 ans ? La réponse est oui, mille fois oui !

Comme Justin Bieber, Shawn Mendes est un chanteur canadien. Et c'est à Toronto, que le bel interprète de Treat You Better et la divine Hailey Baldwin, fille de Stephen Baldwin et Kennya Deodato ainsi que nièce d'Alec Baldwin, ont décidé de vivre leur amour au grand jour pour la première fois. C'était le 21 décembre 2017, juste avant les fêtes de Noël. À l'occasion d'une promenade en ville, les deux jeunes gens se sont pris dans les bras et ont même posé l'un contre l'autre pour des fans en pleine rue. Pas de doute, ces deux-là sont bien amoureux.

Mis à part ces toutes premières photos, le couple se fait discret. Sur les réseaux sociaux, pas de trace de cette romance sur leur compte Instagram respectif, comme si Shawn ne se consacrait qu'à la musique et Hailey qu'à sa carrière de mannequin. La jeune femme a récemment participé au très hot calendrier de l'Avent vidéo du magazine LOVE. Dans une ambiance rétro, la publication a demandé aux mannequins les plus sexy du moment, comme Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Irina Shayk et Kate Upton de nous montrer un exercice de musculation. Devant la caméra de Phil Poynter, Haily Baldwin nous explique - en lingerie évidemment ! - comment muscler ses cuisses...