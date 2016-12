Hailey Baldwin : La nièce d'Alec Baldwin déchaînée en petite tenue

Les jours passent, et Noël approche ! Le magazine LOVE poursuit sa distribution de cadeaux en dévoilant la dernière surprise de son calendrier de l'Avent. Hailey Baldwin, dans toute sa splendeur, réalise un numéro de charme mémorable...

Hailey rejoint l'armada de bombes du LOVE Advent 2016, notamment composée d'Alessandra Ambrosio et de son voisin voyeur, Kim Kardashian ou encore sa petite soeur (et amie d'Hailey) Kendall Jenner. Mademoiselle Baldwin, qui est la star du Jour 21 du calendrier, se met en scène dans une vidéo réalisée par le photographe Dan Jackson. Vêtu de noir et filmé dans une chambre de l'hôtel Standard, High Line à New York, le mannequin de 20 ans s'éclate et affole la toile.

Cette participation au nouveau LOVE Advent conclut avec sensualité la folle année d'Hailey ! La fille de Stephen et Kennya Baldwin, nièce d'Alec Baldwin et cousine d'Ireland Baldwin (21 ans) se sera montrée sur plusieurs podiums de défilés de mode, campagnes publicitaires et magazines. Côté coeur, Hailey a vécu l'hiver dernier un début de romance non exclusive avec le chanteur Justin Bieber.

Le top model Joan Smalls figure sur le clip du Jour 20 du calendrier LOVE Advent.