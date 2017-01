Halsey "en pleine agonie" après "plusieurs terrifiantes opérations" !

Les tuiles s'accumulent pour la talentueuse Halsey. Il y a quelques mois, la chanteuse de 22 ans a révélé qu'elle avait fait une fausse couche, un épisode particulièrement traumatisant. En ce début d'année 2017, Ashley Nicolette Frangipane de son vrai nom vient de révéler qu'elle a dû subir "plusieurs terrifiantes opérations" pour soigner la maladie dont elle souffre. Comme une femme sur dix, l'interprète de Hold Me Down souffre malheureusement d'endométriose. Une maladie chronique qui se caractérise par la formation, en dehors de l'utérus, de tissus formés de cellules endométriales.

"Aujourd'hui, j'ai dû subir plusieurs opérations terrifiantes. Mais le plus important, c'est que cela devrait, je l'espère, soigner l'endométriose dont je souffre. Pour celles d'entre vous qui ont suivi mon combat, ou qui sont elles-mêmes touchées par la maladie, vous savez à quel point cela peut être mentalement et physiquement douloureux autant qu'épuisant. Honnêtement, je suis en pleine agonie à l'heure actuelle. La douleur risque d'être insoutenable pendant encore un moment parce que j'ai eu ma dose d'interventions aujourd'hui", a-t-elle écrit sur sa page Instagram, où elle a publié une photo d'elle, assise sur son lit d'hôpital, une charlotte sur la tête.



"Je pense fort à vous pendant ma convalescence et à quel point vous me donnez la force et l'envie de continuer malgré tout et de réussir. Si vous aussi vous souffrez de douleurs chroniques ou d'une maladie affaiblissante, sachez que j'ai trouvé le moyen d'avoir une vie bien remplie et gratifiante tout en suivant mon traitement. J'espère de tout mon coeur que vous puissiez faire de même", a-t-elle ajouté. Souhaitons à la pétillante Halsey de se rétablir promptement !