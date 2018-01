Happy New Year : 5 choses que vous ne savez pas sur le film culte du Nouvel An

Sorti en décembre 2011 dans nos salles et réalisé par le regretté Garry Marshall (Pretty Woman, Valentine's Day), Happy New Year est vite devenu le film incontournable à l'époque de l'année qui fait son titre : le Nouvel An. À l'occasion de sa diffusion sur TF1, retour sur ce long métrage culte avec 5 petites anecdotes que vous ne savez (peut-être) pas.

Deux Catwoman au même endroit

Le personnage n'a pas souvent été joué au cinéma mais Garry Marshall a réussi à les réunir pour la seule et unique fois de leurs carrières respectives : Halle Berry et Michelle Pfeiffer.

Juliette Binoche a refusé

Garry Marshall avait initialement proposé le rôle d'Ingrid à Juliette Binoche. Celle-ci n'a pas accepté, et c'est finalement Michelle Pfeiffer qui a repris le rôle.

Lea Michele poursuivie par la musique

Star de la série Glee, la jeune comédienne Lea Michele s'offre sa première expérience cinéma avec Happy New Year... où elle campe l'une des choristes du rockeur américain Jon Bon Jovi.

Un couple à la ville

Au coeur de ce casting 5 étoiles se trouvent Sarah Jessica Parker (Kim) et Matthew Broderick (Mr. Buellerton). Le hasard fait que ces deux comédiens sont mariés à la ville.

Halle s'en va, Halle revient

Prévue à l'origine pour le rôle de Laura Carrington, Halle Berry a été contrainte d'abandonner le personnage au profit de Katherine Heigl pour des raisons personnelles. Alors engagée dans sa séparation avec Gabriel Aubry (le père de sa fille Nahla), ce n'est que quelques mois plus tard qu'elle réintègre le casting de Happy New Year. Dans un autre rôle.