Hapsatou Sy dévoile sa nouvelle tête et fait une mise au point

À 38 ans,Hapsatou Sy aurait-elle besoin de changement ? La jeune femme, ex-candidate de Danse avec les stars, a une nouvelle tête qu'elle n'a pas manqué de dévoiler à ses 185 000 followers sur Instagram, le 12 mai. Dans sa story, elle en a profité pour souligner qu'elle n'autorisait que ses abonnés à lui faire des remarques sur ce qu'ils en pensaient...

"Changer de tête quand je veux ! Ma nouvelle devise ! Et vous, vous changez quoi ? Lol", a commenté Hapsatou Sy en légende de deux selfies d'elle sur lesquels on peut constater qu'elle a coupé ses longs cheveux bruns. La femme d'affaires a désormais une coupe courte, à la garçonne. Ce changement capillaire a été remarqué et relaté, ce qui a légèrement agacé l'ex-chroniqueuse de l'émission Les Terriens du dimanche (C8). "J'en profite pour dénoncer le diktat de l'apparence qui fait que vous devriez plaire à tout le monde. Si ma coupe de cheveux, encore plus mal coiffée aujourd'hui, me convient, si je suis à l'aise avec, si ça me va, en quoi ça concerne la terre entière ?", s'est-elle interrogée pour tacler les médias qui rapportaient qu'elle était critiquée par certains de ses abonnés ou que sa coupe pouvait étonner.

Et la compagne de Vincent Cerutti d'en profiter pour faire au passage la promotion de sa chaîne en évoquant un sujet lié au monde de la coiffure. "On a fait un sujet sur un coiffeur qui fait des maraudes auprès des SDF. (...) Vous devriez occuper vos pages à parler de ça, par exemple", a-t-elle ajouté. Hapsatou Sy a conclu sa story en martelant un message d'acceptation. "Je fais ce que je veux avec mes cheveux (...) et surtout soyez ce que vous avez envie d'être, quand vous avez envie de l'être. Le reste, we don't care" , a-t-elle déclaré.