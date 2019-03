Hapsatou Sy amoureuse et indignée : Elle veut faire "gerber les racistes"

Hapsatou Sy ne se laissera jamais faire.

Face au racisme qui peut parfois surgir sur les réseaux sociaux, la chroniqueuse de Balance ton post sur C8 s'est fixé une ligne de conduite : ne rien laisser passer. Ainsi, si certains s'en prennent à son couple avec Vincent Cerutti – avec qui elle a accueilli une petite Abbie (bientôt 3 ans) –, Hapsatou réagit.

Ce 18 mars 2019, en légende d'un cliché de son chéri et elle, la femme d'affaires et chroniqueuse télé a indiqué : "Je continuerai de poster des photos de mon amour mixte, pour faire gerber les racistes et les faire tous dégager de ma page. Désolée du terme mais c'est vraiment ça ! Quand ils voient de l'amour, de la tolérance, ils deviennent fous ! Alors prenez des dolipranes pour vos migraines, nous on s'aime et on véhiculera l'amour et la paix." Et la belle Hapsatou de conclure avec panache : "Tant que je serai vivante, je dénoncerai toute forme de racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et toutes discriminations ! (j'ai pris cette photo car dessus j'ai l'impression de les snober)." Le message est passé !

Pour rappel, en septembre dernier, Hapsatou Sy quittait Les Terriens du samedi sur C8 après son altercation avec Éric Zemmour – et le manque de soutien de Thierry Ardisson –, qui avait prétendu que son prénom était une "insulte à la France".