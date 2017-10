Harry Connick Jr. : Son épouse Jill lui raconte son cancer du sein à la télé

Depuis un an, le chanteur et acteur (vu notamment dans Will & Grace) Harry Connick Jr. présente le talk show Harry sur CBS. Le 26 octobre, l'animateur recevait l'ancien top model de la marque de lingerie Victoria's Secret Jill Goodcare (53 ans), qui est aussi la femme qui partage sa vie depuis vingt-cinq ans et avec qui il élève trois filles : Georgia Tatom (21 ans), Sarah Kate (20 ans) et Charlotte (15 ans). Le couple n'est pas venu partager son bonheur mais plutôt une expérience, celle du cancer du sein, une maladie contre laquelle lutte en secret l'ancien mannequin depuis cinq ans.

Le plus grand choc de sa vie

C'est dans le cadre de la campagne mondiale d'Octobre rose, de sensibilisation et de prévention au cancer du sein, que Jill a accepté pour la première fois de parler de cette épreuve. En confiance face l'homme qu'elle aime, elle raconte que le diagnostic a été le "plus grand choc de sa vie" : "Tu te souviens, il y a cinq ans, nous avons rencontré un petit problème, dit-elle avec une certaine distance masquant à peine la gravité de la situation. Tu te souviens de ce jour ? Je ne l'oublierai jamais. C'était l'une des plus dures journées de ma vie. Très exactement il y a cinq ans ce mois-ci, j'ai découvert que je souffrais d'un cancer du sein assez ironiquement en pleine campagne de sensibilisation."

Un époux terrifié

Jill Goodcare explique avoir découvert sa maladie lors d'une mammographie de routine, d'où l'importance d'un tel examen. À ce moment-là, Harry Connick Jr. travaillait en Nouvelle-Orléans, il se souvient très bien de l'appel de son épouse : "Je travaillais là-bas et j'attendais ton appel. Tu pleurais et tu m'as dit : 'Je l'ai.' Et j'ai complètement craqué. C'était le pire moment d'impuissance que j'ai jamais ressenti." Le chanteur était d'autant plus terrifié que sa mère est morte quand il avait 13 ans d'un cancer des ovaires.

Cinq ans après le diagnostic, où en est Jill Goodcare ? Au magazine People, Jill raconte avoir subi une tumorectomie, puis une seconde procédure chirurgicale avant d'être traitée par radiation. "Ça m'a anéantie", reconnaît-elle. Elle prend depuis cinq ans un médicament, le Tamoxifène, qui est un modulateur sélectif des récepteurs des oestrogènes. Parmi les effets secondaires, la prise de poids est l'un des plus communs. Ce fut très dur à vivre pour celle qui était mannequin : "J'ai toujours été très tonique, et donc devenir plus ronde et plus grosse, et ne rien pouvoir y faire, ça a été très difficile pour moi. J'ai beaucoup perdu de ma confiance en moi." Jill peut cependant compter sur son compagnon : "Cela fait partie du cancer et de la manière dont le traitement vous impacte, ce fut un réel problème pour elle, même si elle reste pour moi et pour toujours la plus belle femme du monde."