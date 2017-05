Harry Potter : J.K. Rowling appelle à l'aide, on lui a volé un manuscrit

Les fans de la célèbre saga Harry Potter sont inquiets. Après avoir écrit les sept tomes des aventures du plus célèbre des sorciers au monde, J.K. Rowling assurait ne plus vouloir mettre le nez dans les fantaisies de Poudlard. La saga devenue incontournable, l'écrivain s'était toutefois senti obligé d'écrire de nouveau sur le monde de la magie.

Celle qui sortira le second tome des Animaux Fantastiques très prochainement s'était excusée après avoir tué un des personnages de la saga favorite de la communauté Pottermore. J.K. Rowling s'implique auprès de ses fans : souvenez-vous, elle avait envoyé un sort de magie écrit de sa propre main à une personne qui avait besoin de soutien. L'auteure s'adresse régulièrement à la communauté des fans d'Harry Potter pour leur offrir des indiscrétions, et ce vendredi 12 mai, elle a dû leur envoyer un message pour une tout autre raison. Sur Twitter, J.K. Rowling adresse un message de détresse : en 2008, elle avait écrit un prequel de la saga et ce document a été dérobé. L'au­teure y décri­vait le monde des sorciers quelque trois années avant la nais­sance du fils Potter.

Pour l'anecdote, J.K. Rowling avait écrit cette fiction sur une petite feuille qui avait été vendue aux enchères pour presque 30 000 euros à l'époque et l'argent avait été reversé à une asso­cia­tion qui milite pour la liberté des écri­vains.

Si on vous propose de l'ache­ter, ne le faites pas s'il vous plaît

Malheureusement, l'ac­qué­reur du texte a été cambriolé il y a peu de temps et le texte très convoité serait désor­mais quelque part dans la nature (ou entre les mains d'un mauvais moldu, ceci n'est qu'une supposition).

"Si on vous propose de l'ache­ter, ne le faites pas s'il vous plaît", s'est exclamée l'auteure... Mais la police est désormais sur le coup : "Les seules personnes qui achè­te­raient cet objet sont de vrais fans d'Harry Potter", a précisé un poli­cier à nos confrères de Mashable.