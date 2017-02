Harry Potter : Une actrice de la saga pose nue pour Playboy

Dans la famille des acteurs de la saga Harry Potter, nous demandons Scarlett Byrne. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son personnage si. La jeune actrice incarnait en effet Pansy Parkinson, la très hautaine élève de Serpentard qui finira en couple avec Drago Malefoy.

On la retrouve aujourd'hui, bien loin de sa baguette magique et de l'agaçante Pansy. Scarlett Byrne a fait sensation en dévoilant sur Instagram un cliché élégant tiré d'un shooting pour le prestigieux magazine Playboy. La jolie Britannique de 26 ans y pose nue devant l'objectif et pour une cause qui lui est chère. En effet, rien de gratuit là-dedans. Scarlett Byrne a été invitée par le magazine dans le cadre d'un numéro spécial célébrant la nudité sous le titre "la nudité est normale". L'actrice d'Harry Potter, que l'on a ensuite vue à la télé avec Falling Skies et Vampire Diaries, dit avoir également écrit un court essai féministe pour accompagner la démarche artistique.