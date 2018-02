Harvey Weinstein : Pas de Fashion Week pour son ex-femme créatrice de mode

Le scandale Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel et de viols, a éclaté en septembre dernier et fait encore trembler l'industrie du cinéma ! La planète Mode en ressent les secousses. La preuve avec Georgina Chapman, créatrice et ex-épouse du producteur déchu, qui ne participera pas à la Fashion Week de New York.

Après Paris, c'est à New York que se répandra la fièvre de la mode. Une nouvelle Fashion Week fera vibrer la Grosse Pomme du 8 au 14 février, semaine consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2018-2019.

Marchesa, la marque de vêtements créée par Georga Chapman et Keren Craig, ne figure pas au programme officiel de la New York Fashion Week. L'enseigne a révélé à People qu'elle présentera son dressing pour l'automne prochain "dans un nouveau format", peut-être une présentation discrète et uniquement sur rendez-vous.

Marchesa espère ainsi échapper à l'ombre de Harvey Weinstein. Le superproducteur hollywoodien et mari de la créatrice Georgina Chapman fait l'objet d'une nouvelle plainte déposée par son ancienne assistante. Sandeep Rehal a confié à la justice qu'elle exerçait dans un environnement "hostile, sexuel, dur et pervers". Elle précise qu'une de ses tâches était "de nettoyer le sperme sur le canapé de son bureau, après les rendez-vous sexuels d'[Harvey] Weinstein".

Harvey Weinstein avait assisté au précédent défilé de Marchesa, le 13 septembre dernier à New York.