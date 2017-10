Harvey Weinstein veut se suicider : Sa fille Remy appelle à l'aide !

L'ouragan Harvey Weinstein s'est encore renforcé ces dernières heures. Alors que les langues continuent de se délier, à l'image de notre Léa Seydoux nationale qui confiait qu'il l'avait également agressée sexuellement, le producteur américain a suscité l'inquiétude de son entourage. Viré manu militari de sa société de production, largué par sa femme depuis dix ans (avec qui il a eu deux enfants de 7 et 4 ans), Harvey Weinstein penserait au suicide.

C'est en tout que sa fille Remy (22 ans) a cru comprendre, au point d'alerter la police, dans la journée du mercredi 11 octobre. Selon plusieurs médias américains dont TMZ, la jeune femme aurait appelé le 911 pour les alerter du comportement "suicidaire" de son père. En effet, des témoins ont rapporté à TMZ une dispute entre le père et la fille, devant la maison de Remy. "Tu empires la chose", a hurlait Weinstein avant d'essayer d'embarquer dans une voiture prise au hasard qui passait dans la rue. La jeune femme a réussi à ramener son père chez elle, avant d'appeler la police en évoquant un homme "suicidaire et dépressif". Arrivées sur place, les forces de l'ordre ont conclu à une simple "dispute familiale", a indiqué à l'AFP un porte-parole du LAPD.

Quant au producteur accablé, il avait déjà quitté la maison. Avant son départ, il a été filmé dans la rue, admettant avoir fait des erreurs, assurant son désir de se soigner et confiant son espoir de recevoir une seconde chance. "Non, je ne vais pas bien, je vais me faire aider", a notamment lâché le célèbre producteur aux multiples Oscars avant de prendre des photos pour des paparazzi en rappelant bien qu'il acceptait de jouer le jeu, "pas comme ces putains de connards qui vous traitent comme de la merde", en référence aux stars hollywoodiennes qui évitent soigneusement les paparazzi.

Selon TMZ, le mogul américain, qui s'est dit "profondément dévasté" après sa rupture avec son épouse Georgina Chapman, est finalement parti pour l'Arizona suivre une cure contre l'addiction au sexe. Sa porte-parole Sallie Hofmeister, contactée par l'AFP, n'a fait aucun commentaire.