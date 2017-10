Lindsay Lohan vient-elle de défendre Harvey Weinstein ?

Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie, Heather Graham, Emma de Caunes, Asia Argento, Rosanna Arquette, Judith Godrèche... la liste des femmes ayant été harcelées ou agressées sexuellement par Harvey Weinstein ne cesse de s'allonger. Alors que les langues se délient, les autres stars dénoncent, à l'image de Charlize Theron, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain ou encore Cate Blanchett. Mais une actrice a surpris son petit monde en prenant le contre-pied de cette tendance : Lindsay Lohan.

Sur Instagram, la jeune femme a publié plusieurs vidéos où elle apporte son soutien et son réconfort à Harvey Weinstein, actuellement en Europe pour soigner son addiction au sexe. "Je me sens vraiment mal pour Harvey Weinstein actuellement. Je ne trouve pas ça très bien, ce qu'il se passe", commente la star de Lolita malgré moi depuis sa maison à Dubaï.

Face aux accusations portées contre le mogul hollywoodien, l'actrice d'À nous quatre et Freaky Friday n'hésite pas à prendre parti et à parler de son cas personnel. "Il ne m'a jamais fait de mal, et il ne m'a jamais rien fait – et on a fait plusieurs films ensemble", explique la comédienne de 31 ans pour qui "les gens doivent arrêter ce qu'ils font" parce que "c'est mal". "Ressaisissez vous", tonne-t-elle.

Elle s'adresse également à Georgina Chapman, l'épouse d'Harvey Weinstein. "Je pense que Georgina doit se tenir aux côtés de son mari et être là pour lui" dit-elle à propos de la cofondatrice de la maison de couture Marchesa. Cette dernière ne l'a pas écoutée puisqu'elle a annoncé par voie de communiqué qu'elle se séparait de son mari avec qui elle a eu deux enfants, India et Dashiell, qui ont respectivement 7 et 4 ans.