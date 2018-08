Hayden Panettiere : A peine séparée de Wladimir, déjà dans les bras d'un canon

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Hayden Panettiere font la connaissance de son nouveau petit ami. L'actrice séparée du boxeur Wladimir Klitschko est en couple avec un jeune acteur, Brian Hickerson.

Jeudi 2 août 2018, Hayden Panettiere a été photographiée à la sortie du restaurant prisé Craig's, à West Hollywood. Pieds nus et habillée d'une robe à motifs floraux, la comédienne de 28 ans était accompagnée d'un homme inconnu. Le bellâtre s'appelle Brian Hickerson et est son nouveau petit ami.

"Il est de Caroline du Sud et a emménagé à Los Angeles pour travailler dans l'immobilier et la comédie", confie une source proche de Hayden à E! News. "Il s'est récemment lancé dans le cinéma et enchaîne les castings pour essayer de percer dans l'industrie." L'ex-cheerleader immortelle de la série Heroes et actuelle héroïne de Nashville pourrait l'aider à atteindre son objectif.

"Brian a été son confident depuis que Hayden s'est séparée de Wladimir, il a vraiment été présent. Ils se voient depuis le mois dernier et sortent ensemble", précise le proche.

La jolie blonde était fiancée au boxeur Wladimir Klitschko depuis plusieurs années. Ils sont les parents d'une fille, Kaya, née le 9 décembre 2014.