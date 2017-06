Hayley Hasselhoff : Ivre au volant, la fille de David écope de plusieurs peines

Elle y réfléchira sans doute à deux fois avant de prendre le volant après une grosse fête. Selon TMZ, la fille cadette de David Hasselhoff, Hayley, a écopé de plusieurs peines après son arrestation survenue le mois dernier sur le bas-côté d'une autoroute de Los Angeles.

Le 15 mai, la jeune femme de 24 ans avait été appréhendée par les autorités après s'être endormie au volant de sa voiture. Ivre, le mannequin grande taille avait été emmené au poste de police, pour passer le reste de la nuit et une grosse partie de la journée en cellule de dégrisement, avant de sortir en échange d'une caution de 5 000 dollars.

Aujourd'hui, on apprend que la sulfureuse blonde est parvenue à conclure un accord avec la justice après la non-contestation de son chef d'accusation. Hayley Hasselhoff sera ainsi en liberté surveillée pendant trois ans et devra suivre un programme de désintoxication pendant 90 jours. Elle a également été sommée de payer une amende de 390 dollars et devra équiper son véhicule d'un éthylotest anti-démarrage. À chaque fois qu'elle prendra le volant, la jeune femme sera donc soumise au test et sa voiture ne pourra pas démarrer s'il se révèle positif.

Cette peine complémentaire est cohérente lorsqu'on sait qu'elle avait particulièrement forcé sur la bouteille la nuit de son arrestation. Hayley Hasselhoff avait en effet été contrôlée avec un taux d'alcool exprimé à 0,14 gramme d'alcool pour 100 millilitres de sang, alors que la dose limite est fixée à 0,08.